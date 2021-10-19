Процессор 2006 года Pentium 4 оказался совместим с Windows 11

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Процессор 2006 года Pentium 4 оказался совместим с Windows 11Операционная система работает на таком старом чипе
Microsoft запугала всех своими жёсткими требованиями для Windows 11. Однако, как оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют: проверку на совместимость прошёл даже процессор 15-летней давности — Pentium 4.
Согласно документации Microsoft, Windows 11 требует как минимум двухъядерный процессор частотой 1 Гц. К сожалению, компания по большей части исключает из списка совместимых процессоры Intel Core 7-го поколения и любые процессоры AMD Ryzen первого поколения.
А вот у инструмента PC Health Check другое мнение. По скриншоту ниже видно, что процессор Pentium 4 661 определяется утилитой как поддерживаемый. При этом данный процессор вышел в 2006 году и имеет лишь одно ядро. Скорее всего, Microsoft просто забыла добавить модели Intel Family 15 в список несовместимых для Windows 11.
Отмечается, что один пользователь даже смог установить Windows 11 на компьютер с Pentium 4 661. Работает даже центр обновлений.