Процессор AMD с мощной встроенной графикой сравнили с младшей видеокартой NVIDIA

Процессор AMD с мощной встроенной графикой сравнили с младшей видеокартой NVIDIAУстройства протестировали в 8 играх
Первой в очереди стала Shadow of the the Tomb Raider. Средняя частота кадров у GT 1030 составила 37 к/с. В то же время у VEGA 8 - 42 к/с. В очень редких событиях производительность у падала сильнее у видеокарты - до 27 кадров в секунду. VEGA 8 же показал минимальное значение 29 кадров в секунду.
При игре в GTA 5 лучшие результаты по частоте кадров показал снова VEGA 8 - 95 к/с в среднем. У GT 1030 этот показатель несколько ниже - 81 к/с. При этом производительность лучше тоже оказалась у процессора: она не падала ниже 60 к/с. А вот у GT 1030 в этой игре в очень редких событиях она опускалась до 55 к/с.
PUBG лучше идёт при процессоре VEGA 8 (средняя частота - 53 к/с, в то же время у GT 1030 - 48 к/с). Хотя значения в очень редких событиях ниже оказались тоже у VEGA 8 - до 26 к/с, а у видеокарты - до 27 к/с.
С Batterfileld V ситуация та же. Средняя частота кадров выше у VEGA 8 (35 к/с; у GT 1030 - 30 к/с), а вот значение производительности в очень редких событиях ниже опускалось у GT 1030 (13 к/с; у второго процессора - 18 к/с).
В Hitman 3 лучше играть с VEGA 8. Средняя частота кадров в этом случае будет 26 к/с (у GT 1030 значение этого же параметра - 23 к/с), а в очень редких событиях минимальная производительность окажется 19 к/с (у второго устройства - 16 к/с).
С Rainbow Six Siege та же ситуация, что и с Hitman 3. Победителем становится VEGA 8 (средняя частота - 75 к/с, производительность при очень редких событиях падает только до 75). У GT 1030 следующие результаты: 68 к/с - средняя частота кадров, максимально низкое значение в очень редких событиях - 52 к/с.
The Witcher 3 запускается и идёт лучше тоже на процессоре AMD: 40 к/с - частота кадров в среднем, до 20 к/с - снижение производительности. С GT 1030 параметры такие: средняя частота - 37 к/с, минимальное значение в очень редких событиях - 9 к/с.
Завершает список игр Horizon Zero Dawn. Здесь особой разницы между значениями как карты, так и процессора нет. GT 1030 позволяет играть при 17 кадров в секунду (среднее значение), VEGA 8 - при 19 кадрах в секунду. Минимальное значение производительности при этом у первого устройства - 15 к/с, у второго - 17 к/с.
Напомним, восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5700G вышел в августе 2021 года и на сегодняшний день стоит от 35 до 40 тысяч рублей. Бюджетная дискретная видеокарта NVIDIA GT 1030 вышла в свет в мае 2016 года и сегодня оценена в 6500-9000 рублей в российской рознице.