Процессор AMD с мощной встроенной графикой сравнили с младшей видеокартой NVIDIA

Первой в очереди стала Shadow of the the Tomb Raider. Средняя частота кадров у GT 1030 составила 37 к/с. В то же время у VEGA 8 - 42 к/с. В очень редких событиях производительность у падала сильнее у видеокарты - до 27 кадров в секунду. VEGA 8 же показал минимальное значение 29 кадров в секунду.

При игре в GTA 5 лучшие результаты по частоте кадров показал снова VEGA 8 - 95 к/с в среднем. У GT 1030 этот показатель несколько ниже - 81 к/с. При этом производительность лучше тоже оказалась у процессора: она не падала ниже 60 к/с. А вот у GT 1030 в этой игре в очень редких событиях она опускалась до 55 к/с.

PUBG лучше идёт при процессоре VEGA 8 (средняя частота - 53 к/с, в то же время у GT 1030 - 48 к/с). Хотя значения в очень редких событиях ниже оказались тоже у VEGA 8 - до 26 к/с, а у видеокарты - до 27 к/с.

С Batterfileld V ситуация та же. Средняя частота кадров выше у VEGA 8 (35 к/с; у GT 1030 - 30 к/с), а вот значение производительности в очень редких событиях ниже опускалось у GT 1030 (13 к/с; у второго процессора - 18 к/с).

В Hitman 3 лучше играть с VEGA 8. Средняя частота кадров в этом случае будет 26 к/с (у GT 1030 значение этого же параметра - 23 к/с), а в очень редких событиях минимальная производительность окажется 19 к/с (у второго устройства - 16 к/с).