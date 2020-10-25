Компьютеры
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Процессор AMD среднего класса обошёл флагманский Intel по производительности на ядро
Равных ему нет
На днях обновилась страница PassMark с результатами теста CPU Mark. Как оказалось, модель AMD Ryzen 5 5600X среднего класса обошла флагманский Intel по производительности на ядро.
Шестиядерный Ryzen 5 5600X — это самый младший процессор на архитектуре Zen 3 из представленных недавно AMD. В однопоточном тесте CPU Mark он набрал 3495 баллов, в том время как топовый Intel Core i9-10900K десятого поколения отметился только 3177 баллами. То есть модель AMD среднего уровня показывает на 10% лучшую производительность, чем флагман Intel.
videocardz
Если сравнивать новинку с Ryzen 5 3600XT, то она обеспечивает прирост производительности в 23%.
Процессор Ryzen 5 5600X оценён в $299.