Процессор AMD среднего класса обошёл флагманский Intel по производительности на ядро

Шестиядерный Ryzen 5 5600X — это самый младший процессор на архитектуре Zen 3 из представленных недавно AMD. В однопоточном тесте CPU Mark он набрал 3495 баллов, в том время как топовый Intel Core i9-10900K десятого поколения отметился только 3177 баллами. То есть модель AMD среднего уровня показывает на 10% лучшую производительность, чем флагман Intel.