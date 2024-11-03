Процессор Apple M4 Max назвали быстрейшим на рынке. И ведь ещё не вышел M4 Ultra

Сравнение с топовыми процессорами ПК лишь подчеркивает мощность M4 Max, сообщают разнообразные издания. AMD Ryzen 9 9950X набрал 3630 в одноядерном и 26 653 в многоядерном тестах, немного уступив M4 Max. Intel Core i9−14900K также отстает примерно на 15% по многоядерной мощности, что делает M4 Max самым мощным чипом для ноутбуков.

Ожидается, что M4 Ultra, который выйдет чуть позже, покажет еще более лучшие результаты.