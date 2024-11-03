Процессор Apple M4 Max назвали быстрейшим на рынке. И ведь ещё не вышел M4 Ultra

Опубликовано 03 ноября 2024, 16:581 мин.
Процессор Apple M4 Max назвали быстрейшим на рынке. И ведь ещё не вышел M4 UltraНовый стандарт скорости
Apple установила новый стандарт производительности, выпустив чип M4 Max, который теперь является частью новых MacBook Pro, подмечают авторы недавней статьи на 9to5Mac. Первые результаты тестов Geekbench 6 демонстрируют неплохой прирост: одноядерный балл составляет 4060, а многоядерный — 26 675, что на 26% выше по сравнению с прошлогодним M3 Max. Это также на 24% превосходит показатели M2 Ultra.
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Сравнение с топовыми процессорами ПК лишь подчеркивает мощность M4 Max, сообщают разнообразные издания. AMD Ryzen 9 9950X набрал 3630 в одноядерном и 26 653 в многоядерном тестах, немного уступив M4 Max. Intel Core i9−14900K также отстает примерно на 15% по многоядерной мощности, что делает M4 Max самым мощным чипом для ноутбуков.
Ожидается, что M4 Ultra, который выйдет чуть позже, покажет еще более лучшие результаты.