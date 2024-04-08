Процессор для дешёвого игрового ПК: i3−12100F сравнили с Ryzen 5 3600

Процессор для дешёвого игрового ПК: i3−12100F сравнили с Ryzen 5 3600Их протестировали в Full HD
AC Odyssey запускалась с пресетом Very High. В среднем в этой игре удалось получить 84 к/с (i3−12100F) и 83 к/с (Ryzen 3600). В очень редких событиях значения составляли 55 к/с и 57 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики High, RTX Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 90 к/с (Intel) и 71 к/с (AMD), в очень редких событиях — 63 к/с и 46 к/с соответственно.
В игре A Plague Tale Requiem с графикой High средняя производительность составляла 76 к/с (i3−12100F) и 69 к/с (Ryzen 3600). В крайне редких событиях удалось получить соответственно 63 и 55 к/с.
Alan Wake 2 шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 105 к/с (i3−12100F) и 99 к/с (Ryzen 3600), в очень редких событиях FPS снижался до 31 к/с и 57 к/с соответственно.
Doom Eternal запускалась с пресетом Nightmare. Средний FPS в ней равнялся 174 к/с (i3) и 168 к/с (Ryzen 3600), FPS в крайне редких событиях — 123 к/с и 127 к/с соответственно.
Игра Dying Light 2 тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность в ней находилась на уровне 190 к/с (i3−12100F) и 196 к/с (Ryzen 3600). В очень редких событиях показатели составляли 9 и 169 к/с соответственно.
Far Cry 6 шла с пресетом High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 115 к/с (с i3−12100F) и 99 к/с (с Ryzen 3600), в очень редких событиях — 16 к/с и 22 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней FPS составлял 127 к/с (Intel) и 120 к/с (AMD), в крайне редких событиях — 85 к/с и 80 к/с соответственно.
GTA 5 шла с Max Details. Средняя производительность в ней составляла 143 к/с (Intel) и 102 к/с (Ryzen). В очень редких событиях она снижалась до 111 к/с и 73 к/с соответственно.
Kingdom Come Deliverance запускалась с пресетом Very High. В среднем в ней FPS находился на уровне 93 к/с и 126 к/с (i3−12100F и Ryzen 3600 соответственно), в очень редких событиях — 10 и 1 к/с соответственно.
Spiderman Remastered тестировалась с Max Details. Средний FPS в ней равнялся 73 к/с (i3−12100F) и 69 к/с (Ryzen 3600). В очень редких событиях частота кадров опускалась до 54 к/с и 4 к/с соответственно.
Starfield шла с пресетом Low. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 73 к/с (Intel) и 67 к/с (AMD). В крайне редких событиях производительность снижалась до 32 к/с и 31 к/с соответственно.
The Witcher 3 запускалась с графикой Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 149 к/с (с i3−12100F) и 133 к/с (Ryzen 3600), а в очень редких событиях — 24 к/с и 94 к/с соответственно.
Игра Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 267 к/с (i3−12100F) и 285 к/с (Ryzen 3600). В очень редких событиях производительность падала до 141 к/с и 210 к/с соответственно.
God of War запускалась с пресетом High. Средний FPS в этой игре находился на уровне 92 к/с (i3−12100F) и 94 к/с (Ryzen 3600), в крайне редких событиях — 62 и 9 к/с соответственно.
RDR 2 тестировалась с High Details. Средние показатели производительности в ней равнялись 99 к/с (i3−12100F) и 110 к/с (AMD), в очень редких событиях — 73 к/с и 75 к/с соответственно.
Вывод
В целом процессор i3−12100F в большинстве игр был быстрее, чем Ryzen. Разница между ними составила по среднему FPS 9% (122 к/с у Intel и 112 к/с у AMD).
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i3−12100F/Ryzen 3600;
- система охлаждения Deepcool AG400, AMD stealth cooler;
- материнская плата Asus Z690M Gaming Plus D4/Gigabyte B550M Gaming X;
- оперативная память 2×8 ГБ DDR4 3600 МГц;
- видеокарта MSI Gaming X Trio RX 6900 XT 16 ГБ DDR6.