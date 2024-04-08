Процессор для дешёвого игрового ПК: i3−12100F сравнили с Ryzen 5 3600

AC Odyssey запускалась с пресетом Very High. В среднем в этой игре удалось получить 84 к/с (i3−12100F) и 83 к/с (Ryzen 3600). В очень редких событиях значения составляли 55 к/с и 57 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики High, RTX Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 90 к/с (Intel) и 71 к/с (AMD), в очень редких событиях — 63 к/с и 46 к/с соответственно.

В игре A Plague Tale Requiem с графикой High средняя производительность составляла 76 к/с (i3−12100F) и 69 к/с (Ryzen 3600). В крайне редких событиях удалось получить соответственно 63 и 55 к/с.

Alan Wake 2 шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 105 к/с (i3−12100F) и 99 к/с (Ryzen 3600), в очень редких событиях FPS снижался до 31 к/с и 57 к/с соответственно.

Doom Eternal запускалась с пресетом Nightmare. Средний FPS в ней равнялся 174 к/с (i3) и 168 к/с (Ryzen 3600), FPS в крайне редких событиях — 123 к/с и 127 к/с соответственно.

Игра Dying Light 2 тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность в ней находилась на уровне 190 к/с (i3−12100F) и 196 к/с (Ryzen 3600). В очень редких событиях показатели составляли 9 и 169 к/с соответственно.

Far Cry 6 шла с пресетом High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 115 к/с (с i3−12100F) и 99 к/с (с Ryzen 3600), в очень редких событиях — 16 к/с и 22 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней FPS составлял 127 к/с (Intel) и 120 к/с (AMD), в крайне редких событиях — 85 к/с и 80 к/с соответственно.