Компьютеры
Сегодня в 17:29
Процессор Intel Core i7 нового поколения провалил тесты производительности
Оказался не быстрее модели предыдущего поколения
Эксперты протестировали Intel Core i7-11700K нового поколения. Процессор провалил тесты производительности.
В частности, Intel Core i7-11700K проверили в играх, а также оценили уровень энергопотребления. Эксперты тестировали процессор в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и оперативной памятью DDR4-3200.
По графикам видео, что Intel Core i7-11700K находится на том же уровне, что Intel Core i7-10700K в разных играх:
Также тесты показали, что TDP Core i7-11700K, который номинально составляет 125 Вт, при выполнении задач с использованием инструкций AVX2 вырастал до 225 Вт. При обычных условиях процессор грелся до 60 градусов по Цельсию и потреблял 130–155 Вт. ПРи выполнении задач с использованием инструкций AVX-512 процессор и вовсе разогрелся до 104 градусов по Цельсию.