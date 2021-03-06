Процессор Intel Core i7 нового поколения провалил тесты производительности

В частности, Intel Core i7-11700K проверили в играх, а также оценили уровень энергопотребления. Эксперты тестировали процессор в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и оперативной памятью DDR4-3200.

По графикам видео, что Intel Core i7-11700K находится на том же уровне, что Intel Core i7-10700K в разных играх: