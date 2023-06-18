Процессор Intel Core i9-12900HK «вшили» в материнскую плату: за это «чудо» просят всего $300

Компания специализируется на использовании процессоров для ноутбуков, встраиваемых в материнские платы. G660i поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и поставляется с двухканальной поддержкой.

Она оснащена двумя слотами PCIe 4.0 и одним PCIe 3.0 M.2, а также рядом возможностей подключения, включая порты DisplayPort, HDMI, VGA, USB 3.2 и USB 2.0. Материнская плата также включает слот для WiFi6, порты RJ45 и 6-канальный аудиопорт.

Хотя концепция предполагает достаточно дешевую стоимость конечного продукта, пользователи должны учитывать, что установленные процессоры не могут быть заменены. Ожидается, что цена G660i составит около $294,56 за вариант 12900HK и $238,43 за вариант 12800H.