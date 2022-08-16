Процессор Intel нового поколения быстрее старого на 60%

Core i9-13900K — флагманская модель из грядущей линейки Core 13-го поколения. Этот процессор не только имеет больше ядер, но и гораздо более высокие тактовые частоты по сравнению с чипом Alder Lake.

Raichu протестировал его в тесте 7-Zip. Он определяет скорость процессора при сжатии и распаковке определённого количества файлов. Новый процессор оказался примерно на 20% быстрее, чем 12900K в тесте на сжатие, а вот при распаковке и вовсе на 60%.

Серия Intel Raptor Lake должна быть запущена в октябре.