Процессор Intel охладили 4-килограммовым куском меди

20:43, 03 февраля 2023
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Процессор Intel охладили 4-килограммовым куском медиДовольно эффективно
Реддитор показал, как сделал пассивное охлаждение для процессора Intel Core i9 из 3,6-киллограмового медного блока.
Фото: Wikimedia
Пользователь утверждает, что благодаря медному цилиндру он смог достичь 35-градусной температуры процессора во время простоя. Во время стресс-теста температура держалась на уровне 80 градусов. После испытания температура довольно быстро упала до 27 градусов.
Reddit/That-Desktop-User
По словам реддитора, он снял медный блок с медицинской техники стоимостью в несколько тысяч долларов.