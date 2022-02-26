Процессор Intel установил рекорд в тесте производительности

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Процессор Intel установил рекорд в тесте производительностиВ одноядерном режиме
Intel Core i9-12900KS — это готовящийся к выходу процессор для настольных ПК, основанный на архитектуре Alder Lake. Эта модель имеет 16 ядер и 24 потока с максимальной тактовой частотой до 5,5 ГГц. Сегодня стало известно, что процессор установил рекорд в тесте производительности Geekbench.
По сравнению с Core i9-12900K вариант KS предлагает повышение тактовой частоты на 300 МГц. Кроме того, новинка является 150-Вт процессором. CPU был протестирован на материнской плате ASUS ROG STRIX Z690-F Gaming с 32 ГБ памяти DDR5-4800.
Процессор набрал от 2080 до 2101 баллов в одноядерных и от 18962 до 19010 баллов в многоядерных тестах Geekbench V5.
Этот показатель максимальный для одноядерных тестов в официальном рейтинге Geekbench. i9-12900KS на 5% быстрее в одноядерном режиме, чем K-вариант. Что касается многоядерной производительности, этот процессор явно уступает процессорам Threadripper и Xeon Workstation, но превосходит 12900K на 10%.
i9-12900KS должен выйти в ближайшие недели.
Источник: Videocardz