Процессор Intel установил рекорд в тесте производительности

По сравнению с Core i9-12900K вариант KS предлагает повышение тактовой частоты на 300 МГц. Кроме того, новинка является 150-Вт процессором. CPU был протестирован на материнской плате ASUS ROG STRIX Z690-F Gaming с 32 ГБ памяти DDR5-4800.

Процессор набрал от 2080 до 2101 баллов в одноядерных и от 18962 до 19010 баллов в многоядерных тестах Geekbench V5.