Процессор на сдачу от видеокарты: как RTX 4070 Ti + Ryzen 5 5600x тянут игры

В игре Battlefield 2042 в 1440p с пресетом Ultra и DLSS Quality средняя частота кадров равнялась 175 к/с. С отключенной функцией DLSS средний FPS находился на уровне 150 к/с.

Far Cry 6 шла в разрешении 1440p с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 100 к/с.

Assassin's Creed Valhalla запускалась с теми же параметрами, что и игра выше. Средняя производительность в ней равнялась 120 к/с.

CS:GO шла в 1440p на низких настройках графики со средней производительностью на уровне 488 к/с.

GOD OF WAR запускалась в 1440p с ультра-пресетом. В среднем в ней частота кадров составляла 119 к/с.