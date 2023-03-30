Процессор на сдачу от видеокарты: как RTX 4070 Ti + Ryzen 5 5600x тянут игры

Процессор на сдачу от видеокарты: как RTX 4070 Ti + Ryzen 5 5600x тянут игрыКакой производительности от этой сборки стоит ожидать?
В одном из выпусков на YouTube-канале в 17 различных играх протестировали компьютер на базе Ryzen 5 5600x с RTX 4070 Ti.
Фото: ShadowSeven
В игре Battlefield 2042 в 1440p с пресетом Ultra и DLSS Quality средняя частота кадров равнялась 175 к/с. С отключенной функцией DLSS средний FPS находился на уровне 150 к/с.
Far Cry 6 шла в разрешении 1440p с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 100 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась с теми же параметрами, что и игра выше. Средняя производительность в ней равнялась 120 к/с.
CS:GO шла в 1440p на низких настройках графики со средней производительностью на уровне 488 к/с.
GOD OF WAR запускалась в 1440p с ультра-пресетом. В среднем в ней частота кадров составляла 119 к/с.
GTA 5 шла с очень высоким пресетом, MSAA x2, Advanced Settings On и в разрешении 1440p. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 131 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась на ультра-настройках в 1440p. Средняя частота кадров в ней равнялась 121 к/с.
В Forza Horizon 5 с Maxed Out в 1440p средний FPS находился в районе 132 к/с.
PUBG в 1440p с ультра-пресетом запускалась со средней частотой кадров 124 к/с, с настройками графики Competitive - со 136 к/с.
С этими и другими замерами вы также может ознакомиться ниже - посмотрев видео.
Вывод
Во всех протестированных играх в 1440p вы можете в среднем ожидать от Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 4070Ti 183 к/с.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- видеокарта MSI Nvidia GeForce RTX 4070Ti 12GB;
- операционная система Windows 11 Pro;
- SSD 1TB SATA Kingston;
- HDD 4TB External;
- материнская плата Gigabyte B550M DS3H;
- блок питания Corsair CX650F RGB;
- оперативная память Corsair 16GB 3600Mhz;
- система охлаждения Cooler master 212.