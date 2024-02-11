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Компьютеры
Опубликовано 11 февраля 2024, 07:30
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Процессор Nvidia Grace показал конкурентную мощь, бросив вызов гигантам x86

Но до доминирования еще далеко
Битва за превосходство в серверной сфере разгорается, когда на арену выходит GH200 Grace Hopper от NVIDIA, оснащенный 72-ядерным ARM CPU. Первые бенчмарки показывают впечатляющую производительность, ставя ее в один ряд с такими признанными игроками, как AMD и Intel.

Процессор Grace от NVIDIA — это смелый шаг: отказ от традиционной архитектуры x86 в пользу ядер Neoverse V2 на базе ARM. Это открывает новые возможности и бросает вызов доминированию AMD и Intel.

Независимое тестирование, проведенное Phoronix, показало, что процессор Grace не уступает топовым предложениям от AMD (EPYC Genoa) и Intel (Emerald Rapids Xeon). Хотя детальное сравнение энергопотребления еще не завершено, первые оценки говорят о значительно меньшем энергопотреблении по сравнению с конкурентами.

Основные характеристики процессора Grace:

  • До 144 ядер Neoverse V2 в двух процессорах Grace в модели Superchip.

  • Первая в мире память LPDDR5x с ECC и пропускной способностью 1 ТБ/с.

  • Когерентный интерфейс 900 ГБ/с, намного быстрее, чем PCIe Gen 5.

  • Заявлено 2-кратное повышение производительности и 3,5-кратное повышение эффективности по сравнению с конкурентами.

  • Работает со всеми программными стеками NVIDIA, включая RTX, HPC, AI и Omniverse.

Источник:WCCFTech
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#бенчмарк
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#NVIDIA GM200
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#NVIDIA