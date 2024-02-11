Процессор Nvidia Grace показал конкурентную мощь, бросив вызов гигантам x86

Процессор Grace от NVIDIA — это смелый шаг: отказ от традиционной архитектуры x86 в пользу ядер Neoverse V2 на базе ARM. Это открывает новые возможности и бросает вызов доминированию AMD и Intel.

Независимое тестирование, проведенное Phoronix, показало, что процессор Grace не уступает топовым предложениям от AMD (EPYC Genoa) и Intel (Emerald Rapids Xeon). Хотя детальное сравнение энергопотребления еще не завершено, первые оценки говорят о значительно меньшем энергопотреблении по сравнению с конкурентами.

Основные характеристики процессора Grace: