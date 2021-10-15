Процессор от PlayStation 5 протестировали в бенчмарках для настольных компьютеров

Процессор от PlayStation 5 протестировали в бенчмарках для настольных компьютеровAMD 4700S оказался не лучшей альтернативой
Автор Tom's Hardware провёл несколько тестов, демонстрирующих уровень быстродействия AMD 4700S в играх (с видеокартой RTX 3090) и приложениях, а также задержку памяти. В целом он подчеркнул, что процессор крайне дорого и обеспечивает низкую производительность в играх. Из плюсов же эксперт обозначил лишь возможность его приобрести в некоторых регионах (что в условиях дефицита радует) и возможность подключить множество устройств через USB.
Вообще 4700S не предназначен для игр. Объяснить это можно, как полагает автор, медленной шиной PCIe 2.0 x4 для дискретной графики и отключенным встроенным видеоядром, хотя изначально это APU, у которого видеоядро занимало немалую площадь, которую в иных случаях выделяют под процессорные ядра.
Кроме этого, из видеокарт процессор поддерживает лишь AMD Radeon RX 590 и Nvidia GeForce GTX 1060, что ограничивает апгрейд. В то же время, судя по тестам, AMD 4700S и не способен обеспечить нормальную работу мощных видеокарт, подобно Ryzen 7 1800X 1-го поколения.
Несмотря на представление процессора в качестве устройства для рабочих задач, он не является в этом плане лучшим. Кроме того, выявились проблемы с системой охлаждения во время тестов в некоторых типах многопоточных приложений. Хотя работа в многопоточном режиме и является одним из немногих положительных моментов этой модели. При однопоточных нагрузках уровень производительности AMD 4700S остаётся примерно как у старого 1800X.
Значительным минусом является и дефицит разъёмов: это один порт PCIe 2.0 x4, два порта SATA. Ещё может раздражать шумная работа вентилятора, но его можно заменить.
Высокую стоимость AMD 4700S эксперт связывает с встроенными дорогими графическими ускорителями. При этом за ту же цену существуют и более оптимальные варианты.
Покупать 4700S отдельно, по мнению автор, тоже не имеет смысла. Лучше обратиться к чипам прошлого поколения типа Ryzen 5 5600G: с ними вы получите и лучшую общую производительность, и большее число функций.