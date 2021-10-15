Процессор от PlayStation 5 протестировали в бенчмарках для настольных компьютеров

Автор Tom's Hardware провёл несколько тестов, демонстрирующих уровень быстродействия AMD 4700S в играх (с видеокартой RTX 3090) и приложениях, а также задержку памяти. В целом он подчеркнул, что процессор крайне дорого и обеспечивает низкую производительность в играх. Из плюсов же эксперт обозначил лишь возможность его приобрести в некоторых регионах (что в условиях дефицита радует) и возможность подключить множество устройств через USB.

Вообще 4700S не предназначен для игр. Объяснить это можно, как полагает автор, медленной шиной PCIe 2.0 x4 для дискретной графики и отключенным встроенным видеоядром, хотя изначально это APU, у которого видеоядро занимало немалую площадь, которую в иных случаях выделяют под процессорные ядра.

Кроме этого, из видеокарт процессор поддерживает лишь AMD Radeon RX 590 и Nvidia GeForce GTX 1060, что ограничивает апгрейд. В то же время, судя по тестам, AMD 4700S и не способен обеспечить нормальную работу мощных видеокарт, подобно Ryzen 7 1800X 1-го поколения.