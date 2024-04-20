Процессор Snapdragon X попытается занять ПК-рынок уже 24 апреля

Топовые варианты X Elite смогут похвастаться 12 ядрами, в то время как модели X Plus могут довольствоваться 10. Обе модели будут оснащены поддержкой современных графических API, таких как DirectX, и мощным ИИ-процессором, претендующим на звание самого быстрого на рынке с 45 TOPS. Это ставит их в прямую конкуренцию с грядущими предложениями от AMD и Intel, включая серию Ryzen 9050 и Core Ultra 200V (Lunar Lake).

Qualcomm может похвастаться, что серия Snapdragon X значительно превосходит конкурентов Apple, Intel и AMD. Они заявляют о 51-процентном приросте производительности при том же уровне энергопотребления и 65-процентном снижении энергопотребления по сравнению с Core Ultra 9 185H от Intel. Однако для подтверждения этих заявлений необходимо провести независимое тестирование.