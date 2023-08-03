Процессор среднего класса без встройки: Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F?

Что касается игровой производительности, то более удачным процессором в этом плане выглядит AMD Ryzen 5 7500F. Например, в Battlefiled 5 в 1080p с высоким пресетом он оказывается на 18% быстрее конкурента (263 к/с против 222 к/с), а в 4К идёт вровень с Intel (214 к/с). Игра Far Cry 6 в 1080p на высоких настройках графики с AMD шла со 133 к/с, с Intel - 124 к/с, в 4К - со 125 и 122 к/с соответственно. Cyberpunk 2077 запускалась на самых высоких настройках графики в 1080p с частотой кадров 152 к/с (Ryzen 5 7500F) и 141 к/с (i5-13400F), в 1440p - со 143 и 140 к/с соответственно, в 4К - с 75 к/с в обоих случаях.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.

Характеристики игровых сборок: