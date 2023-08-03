Процессор среднего класса без встройки: Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F?Кто в играх и рабочих программах лучше?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали процессоры Intel Core i5-13400F и Ryzen 5 7500F. Запускали сборки как в программах, так и в современных играх.
Процессоры Ryzen 5 7500F и Core i5-13400F первым делом проверили на производительность в рабочих программах. В X265 лучше на 3% показал себя Intel. То же самое было в 7-ZIP (на 10% лучше) и X264 (на 0,5% лучше). А вот в VeraCrypt чуть быстрее был AMD (на 7%).
Что касается игровой производительности, то более удачным процессором в этом плане выглядит AMD Ryzen 5 7500F. Например, в Battlefiled 5 в 1080p с высоким пресетом он оказывается на 18% быстрее конкурента (263 к/с против 222 к/с), а в 4К идёт вровень с Intel (214 к/с). Игра Far Cry 6 в 1080p на высоких настройках графики с AMD шла со 133 к/с, с Intel - 124 к/с, в 4К - со 125 и 122 к/с соответственно. Cyberpunk 2077 запускалась на самых высоких настройках графики в 1080p с частотой кадров 152 к/с (Ryzen 5 7500F) и 141 к/с (i5-13400F), в 1440p - со 143 и 140 к/с соответственно, в 4К - с 75 к/с в обоих случаях.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Intel Core i5-13400F/Ryzen 5 7500F;
- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
- накопитель Samsung 980 SSD;
- видеокарта RTX 4090;
- корпус Cooler Master H500P.