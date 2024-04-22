Процессор Zilog Z80 спустя почти 50 лет решили снять с производства

Влияние Z80 распространилось далеко за пределы игр. Он нашел применение в огромном количестве устройств, от ранних домашних компьютеров до военных приложений и музыкальных инструментов, таких как синтезатор Roland Jupiter-8. Его универсальность и доступность сделали его основным элементом на заре компьютерной техники.

Решение Zilog о прекращении выпуска Z80 связано с тем, что ее партнер-производитель прекратил поддержку этой технологии.

У лиц, заинтересованных в приобретении Z80, есть ограниченное окно — заказы будут приниматься до середины июня 2024 года.