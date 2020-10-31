Процессоры AMD и Intel сравнили по скорости загрузки игр

Если в случае с начальным Ryzen 5 3400G смена SATA SSD на PCIe SSD давала прибавку в скорости менее чем 20%, то с Ryzen 5 3600 эта прибавка становилась уже 30-50% в играх наподобие Horizon Zero Dawn, Death Stranding. В итоге авторы пришли к выводу, что процессор больше влияет на скорость загрузки игр, чем накопитель (но HDD всё же проигрывает SSD).

Что касается баттла AMD vs Intel, то здесь авторы не увидели особой разницы. В большинстве случаев Ryzen 5 3600 и Core i5-10600K работали на одном уровне.