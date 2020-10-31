Процессоры AMD и Intel сравнили по скорости загрузки игр
Авторы взяли четыре модели: Ryzen 9 3900XT, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3400G и Core i5-10600K. Эти процессоры протестировали с четырьмя разными накопителями: Corsair Force MP600 (1 ТБ, PCIe 4.0), WD Black SN750 (1 ТБ, PCIe 3.0), Samsung 870 QVO (8 ТБ, SATA), Western Digital WD120EMAZ (12 ТБ, жёсткий диск).
Сначала сборки проверили в синтетических тестах. Как и ожидалось, PCIe 4.0 накопитель с платформой, поддерживающей PCIe 4.0, показывал более высокие результаты. Тем не менее, такие тесты могут расходиться с результатами в реальных играх.
Авторы протестировали сборки в Horizon Zero Dawn, Death Stranding, The Outer Worlds, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Planet Coaster.
Если в случае с начальным Ryzen 5 3400G смена SATA SSD на PCIe SSD давала прибавку в скорости менее чем 20%, то с Ryzen 5 3600 эта прибавка становилась уже 30-50% в играх наподобие Horizon Zero Dawn, Death Stranding. В итоге авторы пришли к выводу, что процессор больше влияет на скорость загрузки игр, чем накопитель (но HDD всё же проигрывает SSD).
Что касается баттла AMD vs Intel, то здесь авторы не увидели особой разницы. В большинстве случаев Ryzen 5 3600 и Core i5-10600K работали на одном уровне.