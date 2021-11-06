Процессоры AMD начали дешеветь

Один из крупнейших американских ретейлеров MicroCenter первым начал удешевлять процессоры AMD. Шестиядерная и 12-поточная модель Ryzen 5 5600X теперь стоит на $30 меньше оригинальной цены — $280. А модель Ryzen 7 5800X и вовсе потеряла в цене $150, стоит теперь $300.

Пока неясно, является ли это снижение цен временным, а также коснётся ли оно большего числа розничных продавцов. AMD до сих пор не делала публичных заявлений по этому поводу.

Стоит отметить, что Intel ещё не выпустила другую линейку Core i5 (не K-), которая должна занять ценовой сегмент менее $300. Такие модели, как Core i5-12400F, которые могут стоить около $160, окажут серьёзное давление на шестиядерные процессоры AMD Zen3.