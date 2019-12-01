Процессоры AMD начали сдавать в аренду

Ранее Zed Up сдавала в аренду только видеокарты с возможностью заказа через интернет. Теперь компания решила расширить ассортимент.

Процессор передаётся клиенту в комплекте с совместимой системой охлаждения, термопастой и даже с антистатическим браслетом для безопасного монтажа. Арендатору нужно быть готовым к тому, что на крышке теплораспределителя будут видны следы предыдущей установки.

Месяц пользования Ryzen 9 3900X будет стоить 99 евро (около 7 тысяч рублей), полгода — 399 евро (28,2 тысячи рублей). При этом рекомендованная цена процессора составляет $500, или 450 евро. Поэтому, брать его в аренду дольше, чем на полгода представляется экономически невыгодным.