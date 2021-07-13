Процессоры AMD обогнали Intel по производительности

Компьютеры
Сегодня в 13:48
Процессоры AMD обогнали Intel по производительностиПравда, по продажам лидирует Intel
Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг «железа» для персональных компьютеров. Стало ясно, какие процессоры доминируют по производительности.
В двух списках были указаны CPU как для десктопа, так и для ноутбуков. Процессоры AMD оказались лидерами по производительности, а вот модели Intel — по продажам. Особенно превосходство «красных» видно в сегменте десктопных моделей. В рейтинге ноутбучных процессоров чип Intel занимает первое место, но остальные пять топовых мест принадлежат AMD.
В рейтинге десктопных моделей лидирует Ryzen Threadripper 3990X. В списке ноутбучных — Intel Core i7-11800H.
Что касается продаж, то на Intel приходится 70-процентная доля на рынке десктопных CPU и 60-процентная — на рынке ноутбучных процессоров.