Процессоры AMD обогнали Intel по производительности

В двух списках были указаны CPU как для десктопа, так и для ноутбуков. Процессоры AMD оказались лидерами по производительности, а вот модели Intel — по продажам. Особенно превосходство «красных» видно в сегменте десктопных моделей. В рейтинге ноутбучных процессоров чип Intel занимает первое место, но остальные пять топовых мест принадлежат AMD.