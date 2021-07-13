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Процессоры AMD обогнали Intel по производительности

Правда, по продажам лидирует Intel
Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг «железа» для персональных компьютеров. Стало ясно, какие процессоры доминируют по производительности.
Процессоры AMD обогнали Intel по производительности

В двух списках были указаны CPU как для десктопа, так и для ноутбуков. Процессоры AMD оказались лидерами по производительности, а вот модели Intel — по продажам. Особенно превосходство «красных» видно в сегменте десктопных моделей. В рейтинге ноутбучных процессоров чип Intel занимает первое место, но остальные пять топовых мест принадлежат AMD.

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В рейтинге десктопных моделей лидирует Ryzen Threadripper 3990X. В списке ноутбучных — Intel Core i7-11800H.

Что касается продаж, то на Intel приходится 70-процентная доля на рынке десктопных CPU и 60-процентная — на рынке ноутбучных процессоров.