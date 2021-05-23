Процессоры AMD получат черту моделей Intel

Стоит отметить, что AMD использовала LGA в нескольких продуктах, но сейчас массово выпускает десктопные чипы в корпусах типа PGA. А вот процессоры Intel уже давно выпускаются по LGA. По информации источника, AMD тоже меняет тип сокета на LGA. Это означает что на процессорах компании следующего поколения не будет контактов, вместо этого контакты будут расположены на разъёме материнской платы.

Также источник подтвердил, что платформа будет поддерживать память DDR5 в двухканальном режиме. Поддержка PCI Express Gen5 будет эксклюзивной для процессоров Zen4 Genoa (EPYC). То есть потребительские модели AMD будут поддерживать PCIe Gen4.

Процессоры AMD AM5 должны составить конкуренцию Intel Alder Lake-S. Ходят слухи, что первые потребительские процессоры Zen4 и AM5 будут называться Raphael. Их могут выпустить в 2022 году.