Процессоры AMD резко начали дорожать

Ryzen 9 3900X можно назвать одним из самых быстрых процессоров для домашних настольных компьютеров. Поэтому спрос на него достаточно высокий. При этом отмечается, что дефицит существовал почти всё время после старта продаж, но цены начали существенно повышаться недавно.

Например, интернет-магазин Newegg предлагает процессор за $580, Amazon — за $560. Раньше его стоимость колебалась в пределах $500.

Издание Tom's Hardware обращалось за комментариями к компании AMD, и та заявила, что повышения цен на процессоры с её стороны не происходило. А значит, дело в продавцах.