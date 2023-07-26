Процессоры AMD Ryzen 5 7500F не будут продаваться за пределами Китая: но есть нюанс

Ryzen 5 7500F - это 6-ядерный процессор для ПК с более низкими тактовыми частотами по сравнению с Ryzen 5 7600 и не оснащенный интегрированной графикой. Несмотря на отсутствие официального пресс-релиза или презентации на английском языке, в Китае состоялся заметный дебют процессора, сопровождавшийся официальными обзорами.

Представитель AMD Маркус Линднер уточнил, что на территории Китая процессор будет доступен в отдельном виде, а в остальных странах мира - в виде опции для уже собранных ПК.