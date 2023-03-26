Процессоры AMD Ryzen 7000 начали продавать в Китае дешевле рекомендуемой цены

У серии AMD Ryzen 7000 было три волны запусков. За оригинальными настольными процессорами 7000X быстро последовали варианты не-X, предназначенные для работы с более низким TDP. Ранее в этом месяце AMD выпустила серию 7000X3D, обеспечивающую лучшую игровую производительность.

Между тем, китайские геймеры теперь могут купить модели не-X по отличной цене. Так, 12-ядерный Ryzen 9 7900 не-X, который дебютировал по цене 4299 юаней, продаётся сейчас всего за 2599 юаней. Это ниже, чем официальная рекомендованная производителем розничная цена, даже с учётом налога с продаж (13%).

Подешевел и Ryzen 7 7700. Сейчас он стоит 1949 юаней, что снова меньше рекомендованной производителем розничной цены AMD. 6-ядерный Ryzen 5 7600 можно найти за 1449 юаней.

Не исключено, что эта тенденция перейдёт и на другие рынки.