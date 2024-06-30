Процессоры AMD Ryzen 9000X3D получат полную поддержку разгона

Серия Ryzen 9000X3D позволит энтузиастам вывести свои процессоры за пределы стандартных скоростей с помощью всесторонней поддержки разгона. Этот шаг, пишет WCCFTech, свидетельствует об уверенности AMD в 3D V-Cache в повышении стабильности и производительности при более высоких тактовых частотах.

Ожидается, что процессоры Ryzen 9000X3D будут выпущены вместе с новыми материнскими платами 800-й серии в конце сентября и будут опираться на архитектуру Zen 5, обещая повысить производительность в играх и эффективность в тестах. В ближайшие недели AMD представит новые подробности.