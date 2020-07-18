Процессоры AMD с разным количеством ядер сравнили в играх
Авторы материала напомнили, что на данный момент существует в совокупности 20 процессоров Ryzen третьего поколения. Однако потребителям они посоветовали остановить внимание на пяти моделях:
- четырёхъядерном Ryzen 3 3300X;
- шестиядерном Ryzen 5 3600;
- восьмиядерном Ryzen 7 3700X;
- 12-ядерном Ryzen 9 3900X;
- 16-ядерном Ryzen 9 3950X.
Тест в Cinebench R20 показал довольно типичный рост производительности по мере увеличения количества ядер:
Для наиболее интересной части теста — игровой — эксперты взяли следующие тайтлы: Battlefield 5, Far Cry New Dawn, Gears Tactics, Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2. В среднем по всем играм в разрешении 1080p результат получился любопытный. На этом графике процессоры ранжированы по стоимости за кадр (то есть за F из FPS). Чем меньше показатель, тем лучше:
TechSpot
И тут мы видим, что Ryzen 3 3300X, определённо, хороший вариант для самых экономных. Он, конечно, может проседать в требовательных играх, и скоро такие четырёхъядерные процессоры могут стать неадекватным вариантом для новых тайтлов. Но это ещё только предстоит увидеть.
В целом, лучшим вложением средств на данный момент будет Ryzen 5 3600. Тратить больше денег на более старшие модели бессмысленно для геймеров, которые не хотят переплачивать.