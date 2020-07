Процессоры AMD с разным количеством ядер сравнили в играх

Для наиболее интересной части теста — игровой — эксперты взяли следующие тайтлы: Battlefield 5, Far Cry New Dawn, Gears Tactics, Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2. В среднем по всем играм в разрешении 1080p результат получился любопытный. На этом графике процессоры ранжированы по стоимости за кадр (то есть за F из FPS). Чем меньше показатель, тем лучше: