Процессоры AMD с разным количеством ядер сравнили в играх

Авторы материала напомнили, что на данный момент существует в совокупности 20 процессоров Ryzen третьего поколения. Однако потребителям они посоветовали остановить внимание на пяти моделях:

четырёхъядерном Ryzen 3 3300X;

шестиядерном Ryzen 5 3600;

восьмиядерном Ryzen 7 3700X;

12-ядерном Ryzen 9 3900X;

16-ядерном Ryzen 9 3950X.

Тест в Cinebench R20 показал довольно типичный рост производительности по мере увеличения количества ядер: