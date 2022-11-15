Процессоры AMD созданы для суперкомпьютеров — они лежат в основе уже 101 такого

Процессоры AMD лежат в основе 101 компьютера из списка, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Что ещё более важно, многие из этих систем на базе AMD находятся в верхней части топа. На долю компании приходится четыре из десяти первых мест и 12 из 20 лучших.

Хотя процессоры Intel по-прежнему доминируют в списке с большим количеством систем, проникновение AMD в верхние ряды и её доля в новых системах подчеркивает, что чипы имеют преимущество в производительности.