Процессоры AMD созданы для суперкомпьютеров — они лежат в основе уже 101 такого

19:01, 15 ноября 2022
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Процессоры AMD созданы для суперкомпьютеров — они лежат в основе уже 101 такогоИ продолжают завоёвывать отрасль
На днях был опубликован обновлённый список Top 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Самой быстрой системой считается Frontier на базе AMD. И вообще процессоры этого производителя занимают значительную часть списка.
Процессоры AMD лежат в основе 101 компьютера из списка, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Что ещё более важно, многие из этих систем на базе AMD находятся в верхней части топа. На долю компании приходится четыре из десяти первых мест и 12 из 20 лучших.
Хотя процессоры Intel по-прежнему доминируют в списке с большим количеством систем, проникновение AMD в верхние ряды и её доля в новых системах подчеркивает, что чипы имеют преимущество в производительности.