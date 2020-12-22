Процессоры AMD всех поколений сравнили по производительности

Первая модель — Ryzen 7 1800X. После неё вышла Ryzen 7 2700X, затем следует Ryzen 7 3800X и наконец Ryzen 7 5800X. Все они имеют 8 ядер и 16 потоков, но различаются архитектурой. Процессоры протестировали на материнских платах X470 и X570. Частоту памяти в тестовом стенде установили с соответствии с тем, что поддерживает каждая архитектура.

В играх актуальная модель Ryzen 7 5800X оказалась на 80,9% быстрее, чем первая Ryzen 7 1800X. В обычных программах самый современный процессор AMD обошёл старый на 72%. То есть за четыре года процессоры совершили существенный прогресс.

В целом, каждое новое поколение архитектуры Zen давало от 16% до 27% прироста производительности.