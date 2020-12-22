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Сегодня 14:51
Процессоры AMD всех поколений сравнили по производительности
Новые CPU получили большой скачок
Первые процессоры AMD Ryzen вышли в 2016 году. С тех пор компания успела выпустить ещё три поколения CPU. Восьмиядерные модели из каждого сравнили между собой по производительности.
Первая модель — Ryzen 7 1800X. После неё вышла Ryzen 7 2700X, затем следует Ryzen 7 3800X и наконец Ryzen 7 5800X. Все они имеют 8 ядер и 16 потоков, но различаются архитектурой. Процессоры протестировали на материнских платах X470 и X570. Частоту памяти в тестовом стенде установили с соответствии с тем, что поддерживает каждая архитектура.
В играх актуальная модель Ryzen 7 5800X оказалась на 80,9% быстрее, чем первая Ryzen 7 1800X. В обычных программах самый современный процессор AMD обошёл старый на 72%. То есть за четыре года процессоры совершили существенный прогресс.
В целом, каждое новое поколение архитектуры Zen давало от 16% до 27% прироста производительности.