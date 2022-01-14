Процессоры Intel Alder Lake со временем начнут перегреваться из-за «кривых» корпусов CPU

После долгого нахождения в сокете процессоры просто изгибаются. В итоге площадь непосредственного соприкосновения системы охлаждения и крышки процессора уменьшается.

К счастью, решение у проблемы есть. Один из авторов сайта igorslab.de протестировал его. Предлагается открутить систему прижима процессора и между ней и материнской платой положит четыре шайбы формата М4 толщиной 1 мм. Шайбы лучше использовать из нейлона. Это должно уменьшить давление на процессор в сокете.

По результатам тестов, без модификаций средняя температура ядер составила 76.64 °C, а с шайбами — 70,88 °C.