Процессоры Intel Alder Lake со временем начнут перегреваться из-за «кривых» корпусов CPU

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Процессоры Intel Alder Lake со временем начнут перегреваться из-за «кривых» корпусов CPUЭто можно предотвратить
Оказалось, что новые процессоры Intel Alder Lake из-за новой формы могут иметь конструктивные недостатки. В частности, прямоугольная форма вызывает более неравномерное распределение давления сокетного прижима.
После долгого нахождения в сокете процессоры просто изгибаются. В итоге площадь непосредственного соприкосновения системы охлаждения и крышки процессора уменьшается.
К счастью, решение у проблемы есть. Один из авторов сайта igorslab.de протестировал его. Предлагается открутить систему прижима процессора и между ней и материнской платой положит четыре шайбы формата М4 толщиной 1 мм. Шайбы лучше использовать из нейлона. Это должно уменьшить давление на процессор в сокете.
По результатам тестов, без модификаций средняя температура ядер составила 76.64 °C, а с шайбами — 70,88 °C.
Источник: DTF