Процессоры Intel Core i7 и AMD Ryzen 7 сравнили по производительности в играх

В тестах ещё участвовали модели Core i5-10600КF, Core i7-9700KF, Core i7-8700K, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600Х, Ryzen 5 3500Х, но упор был сделан именно на три приведённых выше процессора.

Модели тестировали в следующих играх в разрешении 1920 x 1080 пикселей: Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Far Cry New Dawn, Hitman 2, Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order.

По среднегеометрическим результатам тестов и в разгоне, и в обычном режиме лидировал новейший процессор Intel Core i7-10700KF. А вот Core i7-9700KF и Ryzen 7 3800XТ разделили второе место.