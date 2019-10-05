Процессоры Intel и AMD сравнили по скорости выпечки блинов

Они взяли производительные решения для настольных компьютеров — 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX. У первого TDP (то есть величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора) равна 165 Вт, а у второго — 250 Вт.

Для эксперимента собрали два тестовых стенда. Один с процессором от Intel, платой MSI X299 XPower Gaming AC и видеокартой GeForce GTX 1050. А другой с решением AMD, платой MSI MEG X 399 и GPU GeForce GTX 1050.

Как оказалось, меньше всего времени на приготовление блина уходит, если в качестве электроплиты используется Intel Core i9-9980XE — 15 минут. А показатели тепловыделения у этого процессора меньше. AMD Threadripper 2990WX понадобилось же 18 минут. Разница невелика, да и блины, по признанию экспериментаторов, получились не то чтобы хорошо прожаренными.