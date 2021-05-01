Процессоры Intel и AMD станут медленнее после закрытия новой уязвимости

Специалисты увидели, что есть возможность извлекать инструкции из кеша микроопераций (micro-op cache). С помощью извлечённых данных злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации.

Отмечается, что защита от уязвимостей Spectre тут бесполезна. Кроме того, уязвимость атакует более примитивный уровень в архитектурах процессоров. Поэтому если пытаться её ослабить или закрыть, производительность процессоров упадёт.

Специалисты безопасности уже рассказали о уязвимости разработчикам архитектур процессоров. Но что с ней делать, пока неясно. Специалисты сомневаются, что уязвимость можно закрыть патчами без ухудшения производительности.