Компьютеры
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Процессоры Intel не стали покупать даже на фоне дефицита AMD
«Красные» уверенно обгоняют «синих»
Крупный интернет-магазин MindFactory опубликовал очередную статистику продаж процессоров. В целом, результаты почти такие же, как в предыдущие периоды: AMD выигрывает у Intel рынок. Есть и любопытные данные по реализации определённых моделей процессоров, которые впрочем тоже довольно ожидаемы.
На конец ноября доля продаж AMD оказалась равна 82%, что на четыре процентных пункта больше, чем за предыдущий период.
Из интересного: новый процессор Intel Core i9-9900KS совсем не пользуется популярностью. В ноябре было продано не более 160 штук. Магазин реализовал такое же количество Ryzen 9 3950X за несколько дней. Причём процессор от AMD сейчас поставляется в ограниченном количестве из-за дефицита.
Что касается выручки, то на продукцию AMD приходится 77% от общей ноябрьской выручки.
Wccftech