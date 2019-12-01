Процессоры Intel не стали покупать даже на фоне дефицита AMD

На конец ноября доля продаж AMD оказалась равна 82%, что на четыре процентных пункта больше, чем за предыдущий период.

Из интересного: новый процессор Intel Core i9-9900KS совсем не пользуется популярностью. В ноябре было продано не более 160 штук. Магазин реализовал такое же количество Ryzen 9 3950X за несколько дней. Причём процессор от AMD сейчас поставляется в ограниченном количестве из-за дефицита.

Что касается выручки, то на продукцию AMD приходится 77% от общей ноябрьской выручки.