Процессоры Ryzen 8000 будут не такими, какими вы их ожидаете увидеть

Список моделей процессоров, которые будут выпущены в 2024 году, - выше. Причём процессоры серии Ryzen 8040 почти ничем не отличаются от моделей серии 7040. Единственное - новые модели получат обновлённый NPU (за исключением 8540U и 8440U).

Так зачем же тогда AMD решила выпустить новые процессоры, если реальной разницы между ними и серией 7040 практически никакой нет? По большей части обновления у новинок будут касаться подсистемы искусственного интеллекта. Это улучшение примерно на 60% производительности синтетического искусственного интеллекта. И объясняется это тем, что многие задачи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, могут быть ускорены при помощи искусственного интеллекта (см. изображения выше).