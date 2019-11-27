Продажам компьютеров предсказали падение

Согласно данным IDC, общий объём мировых продаж ПК по итогам 2019 года составит 407,7 млн единиц. А это на 0,5% больше, чем за прошлый год.

Тем не менее аналитики предсказывают рынку спад в долгосрочной перспективе. В 2023 году, например, он рухнет до 366,7 млн единиц. На обвал повлияют окончание цикла обновления корпоративных систем на Windows 10, экономическая неопределённость из-за торговых войн и дефицит новейших процессоров Intel. В 2020 году эксперты прогнозируют сокращение новых поставок на 7%.

IDC не единственная, кто говорит о падении рынка. Такое же мнение ранее высказывали аналитики Gartner, но у них оценки оптимистичнее — сокращение в пределах 3,9%. Причины кризиса они озвучили те же самые, добавив ещё одну: слишком высокие цены на апгрейд бытовых ПК.

Впрочем эксперты IDC ожидают позитивные показатели в сегменте лёгких и тонких ноутбуков, а также ноутбуков «два в одном».

Отметим, что к традиционным ПК эксперты относят десктопы, ноутбуки и рабочие станции.