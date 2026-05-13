Продажи бюджетных SSD Kingston A400 перевалили за 100 миллионов

Опубликовано 13 мая 2026, 18:471 мин.
Продажи бюджетных SSD Kingston A400 перевалили за 100 миллионовЗа девять лет
Kingston объявила, что её SATA SSD модели A400 разошёлся по миру тиражом более 100 миллионов штук. Модель вышла в январе 2017 года — то есть более девяти лет назад.
Изначально были доступны три версии: на 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ. Максимальная скорость чтения у всех трёх — 500 МБ/с, а скорость записи зависит от объёма: у младшей модели — 320 МБ/с, у средней — 350 МБ/с, у старшей — 450 МБ/с.
На старте продаж 120-гигабайтная версия стоила около 50 долларов, 240 ГБ — 80 долларов, а 480 ГБ — 140 долларов. Сейчас цены, конечно, другие.
Тем не менее, A400 стал одним из самых популярных бюджетных SSD, которые ставили в старые компьютеры и ноутбуки, чтобы ускорить их работу. И накопитель до сих пор можно найти в продаже.