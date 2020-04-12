Продажи компьютеров Apple пострадали сильнее, чем у всех основных конкурентов

Ранее мы уже писали, что аналитики выявили рост спроса на компьютеры в первом квартале 2020 года. Однако кризис вызвал проблемы с производством и логистикой, вследствие чего мировые поставки ПК упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году. То есть производители не могут полностью удовлетворять повышенный спрос.

Больше всего поставки упали у Apple — на 21%. Как пишут аналитики, повышенный спрос на компьютеры определил необычную ситуацию на рынке. Цена устройств перестала быть решающей для потребителей, вместо этого важной стала скорость поставок. И тут Apple проиграла конкурентам. По таблице ниже можно увидеть, что, например, Dell и вовсе удалось нарастить поставки.