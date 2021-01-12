Компьютеры
Сегодня 18:15
Продажи компьютеров Apple выросли во время пандемии
И могут продолжить расти
Аналитические агентства поделились статистикой по рынку компьютеров за 2020 год. Как оказалось, рынок даже во время пандемии рос, а лучше всего дела обстояли у Apple.
По данным Gartner, рынок компьютеров в 2020 году вырос на 4,8 % по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный рост наблюдался у Apple — на 22,5% в штуках. Другое агентство IDC и вовсе называет цифру 29,1%. Всего за 2020 год Apple поставила приблизительно 22,5 млн устройств Mac по всему миру. Компания вошла в топ-4 производителей, уступив Lenovo, HP и Dell.
Конечно, данные Gartner и IDC не отражают реальные продажи Apple, но они, как правило, близки.
Напомним, что в конце 2020 года Apple выпустила первые компьютеры на собственном процессоре M1, поэтому в 2021 году рост продаж Mac может продолжиться.