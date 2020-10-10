Продажи компьютеров показали лучший результат за последние десять лет

Всего производители компьютеров поставили 79,2 млн ПК в третьем квартале 2020. Аналитики считают, что на рынок хорошо повлияла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Люди больше учились или работали дома, что заставило их покупать персональные компьютеры.

Стоит отметить, что в статистику Canalys входят и настольные решения, и ноутбуки, и рабочие станции.

Больше всего ПК поставила компания Lenovo — 19,3 млн (24,3-процентная доля рынка). За ней следуют HP, Dell, Apple, Acer и другие.