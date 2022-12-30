Продажи видеокарт в 2022 году оказались худшими за 20 лет

Согласно данным аналитиков, поставки дискретных видеокарт в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума. Так, за указанный период было поставлено около 6,9 млн карт для настольных ПК. В общей же сложности AMD, Intel и NVIDIA поставили около 14 миллионов млн дискретных графических процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. Поставки интегрированных графических процессоров в третьем квартале 2022 года составили около 61,5 млн единиц.

Фактически, 6,9 млн дискретных надстроек для настольных ПК — это наименьшее количество по крайней мере с третьего квартала 2005 года.