Продажи видеокарт в 2022 году оказались худшими за 20 лет

Продажи видеокарт в 2022 году оказались худшими за 20 летМайнинг — всё
Спрос на видеокарты значительно вырос во время пандемии, так как некоторые люди проводили больше времени дома, играя в игры или добывая криптовалюту. Но похоже, что теперь, когда карантинные меры отменены, а добыча Ethereum на графических процессорах «умерла», спрос на дискретные видеокарты для настольных ПК резко упал.
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Согласно данным аналитиков, поставки дискретных видеокарт в третьем квартале 2022 года достигли почти 20-летнего минимума. Так, за указанный период было поставлено около 6,9 млн карт для настольных ПК. В общей же сложности AMD, Intel и NVIDIA поставили около 14 миллионов млн дискретных графических процессоров для настольных компьютеров и ноутбуков, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. Поставки интегрированных графических процессоров в третьем квартале 2022 года составили около 61,5 млн единиц.
Фактически, 6,9 млн дискретных надстроек для настольных ПК — это наименьшее количество по крайней мере с третьего квартала 2005 года.