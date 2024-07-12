Продажи VR-шлема Apple не превысят 500 000 единиц в этом году: нужна дешевая модель

Опубликовано 12 июля 2024, 20:40
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Продажи VR-шлема Apple не превысят 500 000 единиц в этом году: нужна дешевая модельСообщает IDC
По данным IDC, гарнитура Apple Vision Pro с момента запуска в США в феврале столкнулась с вялыми продажами, не сумев преодолеть отметку в 100 000 единиц за квартал. Прогнозируется, что в этом квартале продажи гарнитуры стоимостью 3500 долларов значительно сократятся - на 75 %, а к концу года компания и вовсе продаст не больше 500 тыс единиц.
Несмотря на передовые технологии и похвалу со стороны первых покупателей, опасения по поводу веса и ограниченного числа контента снизили энтузиазм потребителей. Кроме того, Vision Pro не способствовал росту квартальной прибыли Apple, как ожидалось.
По прогнозам IDC, международное распространение, случившееся в конце июня, может временно компенсировать "слабость" американского рынка. Однако настоящий поворот ожидается с выходом более доступной модели в 2025 году, которая, по оценкам, будет стоить в два раза дешевле. Аналитики считают, что этот шаг может потенциально удвоить продажи.