Продажи VR-шлема Apple не превысят 500 000 единиц в этом году: нужна дешевая модель

Несмотря на передовые технологии и похвалу со стороны первых покупателей, опасения по поводу веса и ограниченного числа контента снизили энтузиазм потребителей. Кроме того, Vision Pro не способствовал росту квартальной прибыли Apple, как ожидалось.

По прогнозам IDC, международное распространение, случившееся в конце июня, может временно компенсировать "слабость" американского рынка. Однако настоящий поворот ожидается с выходом более доступной модели в 2025 году, которая, по оценкам, будет стоить в два раза дешевле. Аналитики считают, что этот шаг может потенциально удвоить продажи.