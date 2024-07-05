Продажи японских инструментов производства микросхем подскочили на фоне бума ИИ

Годовой прогноз отрасли был повышен до ¥4,25 трлн ($ 26 млрд) по сравнению с предыдущей оценкой в ¥4,03 трлн. Ожидается, что увеличение инвестиций приведет к росту продаж еще на 10% до ¥4,68 трлн к марту 2026 года, а к марту 2027 года продажи достигнут ¥5,15 трлн.

Так, производитель микросхем памяти SK Hynix планирует инвестировать 75 миллиардов долларов до 2028 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), необходимую для ИИ-ускорителей Nvidia. В настоящее время на рынке HBM лидируют южнокорейские компании SK Hynix и Samsung, за ними следует американский чипмейкер Micron.

В глобальном масштабе многие страны и регионы, включая США и Китай, наращивают усилия по укреплению отечественного производства, чтобы сохранить конкурентное преимущество в области ИИ-технологий.