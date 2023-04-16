Продажи жестких дисков упали на 35%

Компании Seagate, Western Digital и Toshiba отгрузили, по оценкам, от 33,5 до 34,9 млн жестких дисков за этот период времени. Объем жестких дисков для ПК и CE-ориентированных устройств снизился на 24-33 % в зависимости от сегмента, причем в сегменте 2,5-дюймовых жестких дисков снижение по сравнению с прошлым годом составило 33 %.

Seagate осталась ведущим производителем, продав 15-15,5 млн жестких дисков и сохранив долю рынка около 44,8%, за ней следуют Western Digital с долей около 36,4% и Toshiba с долей около 19%.