Проекты Яндекса могут пострадать из-за нехватки чипов NVIDIA

Утверждается, что этот вопрос обсуждался в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, правительства и других заинтересованных лиц. Яндекс ищет механизмы, которые позволили бы ему работать с ушедшими из России из-за военного конфликта иностранными поставщиками.

Сейчас Яндекс использует процессоры NVIDIA A100 в суперкомпьютерах. Эти платформы обслуживают в том числе голосового помощника Алиса, облачную платформу Yandex.Cloud, потоковый перевода иноязычных видео и др.

Источник «Ведомостей» отметил, что для Яндекса эта проблема носит серьёзный характер.