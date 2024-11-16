Прогноз Applied Materials обеспокоил экспертов. Низкий спрос на полупроводники

Опубликовано 16 ноября 2024, 06:451 мин.
Прогноз Applied Materials обеспокоил экспертов. Низкий спрос на полупроводникиРынок страдает
Applied Materials Inc., американский поставщик оборудования для производства микросхем, представил менее оптимистичный прогноз доходов на грядущий первый квартал, вызвав опасения относительно замедления спроса среди производителей полупроводников.
Компания ожидает доход около $ 7,15 млрд, что ниже прогнозов аналитиков в $ 7,25 млрд. Хотя спрос на передовые ИИ-ускорители остается высоким, другие сектора, включая чипы для промышленного и автомобильного оборудования, демонстрируют замедление.
Доходы из Китая, ключевого рынка для Applied Materials, также снизились, составив 30% от общего объема продаж по сравнению с 44% годом ранее. Хотя спрос на оборудование для производства микросхем памяти в Китае снизился, Applied Materials считает, что рынок становится «более стабильным».
Несмотря на сложности, генеральный директор Гэри Дикерсон выразил оптимизм, подчеркнув значимость ИИ и новых технологий как драйверов роста.