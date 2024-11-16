Прогноз Applied Materials обеспокоил экспертов. Низкий спрос на полупроводники

Компания ожидает доход около $ 7,15 млрд, что ниже прогнозов аналитиков в $ 7,25 млрд. Хотя спрос на передовые ИИ-ускорители остается высоким, другие сектора, включая чипы для промышленного и автомобильного оборудования, демонстрируют замедление.

Доходы из Китая, ключевого рынка для Applied Materials, также снизились, составив 30% от общего объема продаж по сравнению с 44% годом ранее. Хотя спрос на оборудование для производства микросхем памяти в Китае снизился, Applied Materials считает, что рынок становится «более стабильным».

Несмотря на сложности, генеральный директор Гэри Дикерсон выразил оптимизм, подчеркнув значимость ИИ и новых технологий как драйверов роста.