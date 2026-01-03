Прогноз: цены на оперативную память дополнительно вырастут на 50% в начале этого года

Опубликовано 03 января 2026, 15:051 мин.
Прогноз: цены на оперативную память дополнительно вырастут на 50% в начале этого годаИз-за острого дефицита
СМИ со ссылкой на аналитиков пишут, что стоимость оперативной памяти по контрактам может подскочить на 50% в первом квартале 2026 года. Это связано с «серьёзным дефицитом», который уже сейчас ощущают производители.
Основная причина всё та же — огромный спрос на память со стороны рынка искусственного интеллекта и центров обработки данных. Производители памяти, такие как Samsung и SK hynix, не успевают удовлетворять заказы, поэтому «сосредоточены на наиболее прибыльных сегментах». В результате поставки для производителей ноутбуков и ПК сокращаются.
У многих крупных компаний, включая Lenovo и Dell, запасов памяти осталось всего на несколько недель. Чтобы обеспечить выпуск новых моделей, им приходится договариваться о долгосрочных поставках по «сильно выросшим ценам».
Печально, но эти расходы неизбежно приведут к подорожанию готовой техники для потребителей. Ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится.