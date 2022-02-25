Программа для обхода блокировки на майнинг с видеокарт NVIDIA оказалась опасной

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Программа для обхода блокировки на майнинг с видеокарт NVIDIA оказалась опаснойЗаражена вирусами
Ранее на GitHub выпустили инструмент, который якобы позволял разблокировать все возможности майнинга Ethereum на последних видеокартах NVIDIA RTX. Оказалось, что на самом деле этот инструмент содержит вредоносное ПО.
Утилита называлась NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker. Специалисты обнаружили в ней несколько вирусов. Отмечается, что инструмент даже не выполняет свою функцию по снятию ограничения на скорость майнинга для графического процессора. Вместо этого он заражает систему и вызывает множество действий, таких как высокая загрузка ЦП, проверка системных дисков и другие.
С тех пор, как NVIDIA внедрила блокировку майнинга в видеокартах, начиная с середины 2021 года, возник огромный спрос на более ранние карты RTX, которые не имеют ограничений по хешрейту.
Источник: The Verge