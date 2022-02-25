Программа для обхода блокировки на майнинг с видеокарт NVIDIA оказалась опасной

Утилита называлась NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker. Специалисты обнаружили в ней несколько вирусов. Отмечается, что инструмент даже не выполняет свою функцию по снятию ограничения на скорость майнинга для графического процессора. Вместо этого он заражает систему и вызывает множество действий, таких как высокая загрузка ЦП, проверка системных дисков и другие.

С тех пор, как NVIDIA внедрила блокировку майнинга в видеокартах, начиная с середины 2021 года, возник огромный спрос на более ранние карты RTX, которые не имеют ограничений по хешрейту.