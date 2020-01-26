Компьютеры
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Программисты намерены поддерживать Windows 7 независимо от Microsoft
Но не факт, что компания им это разрешит
14 января Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Многие восприняли эту новость с огорчением. Теперь Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать разочаровавшихся пользователей и предложил Microsoft открыть исходники операционной системы и передать их сообществу для изучения и улучшения.
Фонд опубликовал петицию с предложением и планирует собрать 7 777 подписей. По сути, программисты намерены поддерживать Windows 7 независимо от Microsoft и уверены, что благодаря этому компания сможет получить лояльность пользователей. Кроме того, такой шаг может подтвердить приверженность Microsoft к использованию и распространению open source.
В фонде рассказали, что компания уже выпускала некоторые утилиты Windows в качестве свободного программного обеспечения. Тем не менее, нельзя слишком рассчитывать на то, что Microsoft отреагирует на предложение.