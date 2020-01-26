Фонд опубликовал петицию с предложением и планирует собрать 7 777 подписей. По сути, программисты намерены поддерживать Windows 7 независимо от Microsoft и уверены, что благодаря этому компания сможет получить лояльность пользователей. Кроме того, такой шаг может подтвердить приверженность Microsoft к использованию и распространению open source.

В фонде рассказали, что компания уже выпускала некоторые утилиты Windows в качестве свободного программного обеспечения. Тем не менее, нельзя слишком рассчитывать на то, что Microsoft отреагирует на предложение.