Программисты подали в суд на Microsoft за использование компанией их кода

GitHub , его материнскую компанию Microsoft и её технологического партнёра OpenAI обвиняют в нарушении лицензий на открытый исходный код и использование его в новейшем инструменте искусственного интеллекта под названием Copilot.

GitHub Copilot — это, собственно, система, которая была обучена на «миллионах общедоступных репозиториев», чтобы генерировать код. Однако программистам это не нравится. Они утверждают, что Codex нарушил их лицензии на открытый исходный код, которые разрешают только некоммерческое распространение и модификацию кода и часто имеют ограничения, включая требование сохранения имени авторов.