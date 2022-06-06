Программы больше не будут выключаться сами по себе: Windows 11 получит полезное нововведение

Помимо этого, Microsoft ускорит навигацию в магазине, что должно упростить поиск приложений. Наряду с этими улучшениями компания также представляет встроенную поддержку Arm64, поэтому Microsoft Store будет намного быстрее на таких устройствах, как Surface Pro X.

И ещё одно: Microsoft расширяет поддержку всплывающих окон для Android-приложений. Если вы сидите в интернете и находите приложение для Android в магазине Amazon, Windows 11 покажет всплывающее окно, позволяющее быстро установить его.

Это обновление Microsoft Store станет доступно для всех пользователей Windows 11 в ближайшие месяцы.